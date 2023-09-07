ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق ياسر القحطاني: مستعد التنازل عن هذا الأمر وبكيت مرتين بسبب مباراتين اعتماد برنامج الاختصاص الدقيق في جراحة الأنف وقاع الجمجمة قصة مواطنة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين بحائل البرهان يتعهد بالقضاء على التمرد قريبًا الاتحاد يضم لويس فيليبي حتى 2026 اتهامات للصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية خالد مسعد يمارس كرة القدم في أحدث ظهور له عقوبات أمريكية وبريطانية تطال 11 روسيًا طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيًا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.
ولم يقدم إخطار نشرته وزارة الخزانة عبر الموقع الإلكتروني، أسباباً مفصلة لإدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات.
بدورها فرضت بريطانيا عقوبات على الموطنين الروس الـ11 معتبرةً أنهم متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس.
وكشفت القائمة السوداء المحدثة التي نشرتها مديرية العقوبات المالية في المملكة المتحدة، عن بيانات 11 شخصاً والمهام التي قاموا بها في المجموعات السيبرانية “تريكبوت” و”كونتي”.
وأكدت السلطات البريطانية أن الهجمات على المستشفيات نفذت أثناء جائحة كورونا.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية، تلقوا ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.
ومنعت الحكومة هؤلاء الأشخاص من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها.