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لضلوعهم بجرائم إلكترونية

عقوبات أمريكية وبريطانية تطال 11 روسيًا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
عقوبات أمريكية وبريطانية تطال 11 روسيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيًا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

ولم يقدم إخطار نشرته وزارة الخزانة عبر الموقع الإلكتروني، أسباباً مفصلة لإدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات.

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عقوبات بريطانية

بدورها فرضت بريطانيا عقوبات على الموطنين الروس الـ11 معتبرةً أنهم متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس.

القائمة السوداء

وكشفت القائمة السوداء المحدثة التي نشرتها مديرية العقوبات المالية في المملكة المتحدة، عن بيانات 11 شخصاً والمهام التي قاموا بها في المجموعات السيبرانية “تريكبوت” و”كونتي”.

وأكدت السلطات البريطانية أن الهجمات على المستشفيات نفذت أثناء جائحة كورونا.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية، تلقوا ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.

ومنعت الحكومة هؤلاء الأشخاص من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها.

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