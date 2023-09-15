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منها بنادق الرش والشباك والمصايد

عقوبة الصيد بوسائل مخالفة تصل لـ 100 ألف ريال

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
عقوبة الصيد بوسائل مخالفة تصل لـ 100 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، العقوبات الخاصة بشأن المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر إنفوجراف نشرته بحسابها بمنصة “إكس”، غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد، كالآتي:

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العقوبات المقررة

ـ بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصايد 100,000 ريال.

ـ بنادق الصيد في المركبات المتحركة 100 ألف ريال.

ـ الأسلحة النارية 80,000 ريال.

ـ المواد الغرائية والأنوار الساطعة 10 ألاف ريال.

ـ المواد الكيميائية والسموم 80,000 ريال.

ـ وسائل جذب الكائنات الفطرية 50,000 ريال،.

ـ الدخان والغاز والآلات الكهربائية 80,000 ريال.

الإبلاغ

وناشدت القوات الخاصة للأمن البيئي، المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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