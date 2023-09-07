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بعد فشل مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب

عقوبة قاسية تنتظر نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
عقوبة قاسية تنتظر نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي “حيازة سلاح ناري”، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة ، بحسب ما أفاد “موقع أكسيوس AXIOS الأمريكي”.

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فشل صفقة الإقرار بالذنب

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.

ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير، فيما تعتزم الحكومة السعي للحصول على لائحة اتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ،ولم يتم الكشف عن التهم التي سيوجهها وايس ضد هانتر بايدن.

 

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