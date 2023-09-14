عقود استثمارية لـ مدن بـ 500 مليون ريال

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عددًا من العقود الاستثمارية بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعَّاليات معرض “سيتي سكيب العالمي” الذي استضافته مدينة الرياض في الفترة “10- 13” سبتمبر 2023 تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل”.

3 عقود استثمارية

وتضمنت العقود الاستثمارية توقيع 3 عقود لتقديم خدمات هندسية وإشرافية لمشاريع تطوير البنى التحتية الكبرى ومبادرات برامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية قيمتها 131 مليون ريال بالتعاون مع شركة “جسارة”، بينما وقعت مع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تطوير مشاريع سياحية لتمكين مفاهيم جودة الحياة وترسيخ التنمية المستدامة في المدن الصناعية، ودعم جهود توطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وشملت العقود التوقيع مع شركة “أريك” لبناء وتطوير وتشغيل 108 مصانع جاهزة بحجم استثمارات 100 مليون ريال على مساحة 100 ألف متر مربع في واحة مدن بجدة، إضافة إلى توقيع عقد مُماثل مع شركة “ماسك” لبناء وتطوير 172 مصنعًا جاهزًا بقيمة استثمارية تتخطى 200 مليون ريال على مساحة 180 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثالثة بالرياض والثالثة بالدمام لتسهيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

إلى جانب ذلك، أبرمت “مدن” وشركة شبه الجزيرة للمقاولات عقد تطوير مساحة تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة “العكيشية” بحجم استثمارات 66 مليون ريال لدعم التنمية المستدامة في المنطقة، كما وقعت عقدًا آخر مع شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) لتنفيذ شبكة مياه في واحة مدن بجدة بحجم استثمارات 30 مليون ريال لتوفير احتياجات المصانع من المياه على مدار الساعة عبر شبكات مياه حديثة، وأيضًا تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة “مشاريع ضمان” لتطوير وتشغيل الوحدات الجاهزة التي يتم إنشاؤها حسب الطلب، وتمكين لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، وإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، وتسهيل إجراءات التراخيص بخدمات ما بعد التأجير.

الفرص الاستثمارية بالمعرض العالمي

وفي السياق ذاته استعرضت “مدن” خلال مشاركتها بالمعرض أبرز مستجداتها لتطوير حزمة الخدمات والمنتجات والفرص الاستثمارية المتاحة في 36 مدينة صناعية، باعتبارها الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، حيث ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة للاستثمار إلى أكثر من 135,6 مليون متر مربع وارتفعت المساحات المطورة لأكثر من 202 مليون متر مربع، كما زادت المساحات اللوجستية إلى 3.26 ملايين متر مربع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ “مدن” لتطوير الأعمال علي العمير: تعمل “مدن” وفق إستراتيجية متكاملة لتهيئة بيئة صناعية متميزة وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية ذات القيمة المضافة؛ اتساقًا مع دورها لتحقيق التطلعات الوطنية بجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف العمير أن “مدن” تعمل على تعزيز التواصل مع الشركاء والمستثمرين وتهيئة بيئة تنافسية، وكذلك توفير الفرص الداعمة لأعمال رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت في زيادة أعداد المصانع لتصل إلى 6,055 مصنعًا، وبلغ عدد المصانع الجاهزة 1,263 مصنعًا.