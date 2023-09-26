علي الأسمري: حزنت بسبب هدفي العين

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أعرب علي الأسمري، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عن حزنه بسبب تراجع مستواه في مباراة العين التي أُقيمت اليوم في دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتحدث الأسمري لـ قناة SSC قائلًا: “أعاتب نفسي بسبب تراجع مستواي وبسبب سوء التمركز خلال مباراة العين، أنا لاعب في ناد كبير ويجب أن أكون جاهزًا في أي وقت”.
وتابع الأسمري: “لا أملك أي خلافات مع أي شخص ووضعي بخير مع الفريق، قلة المشاركة هذا قرار فني، وعندما أكون جيدًا يظهر مستواي الجيد المعروف لدى الجماهير وأتمنى إن شاء الله الفوز بكأس الملك الموسم الحالي”.
وأضاف: “شعرت بالحزن لأن العين سجل هدفين وجعل المباراة صعبة علينا لكن القادم سيكون أفضل”.
"أعاتب نفسي على الأداء والتمركز، وقلة مشاركتي أمر يعود للمدرب"
🎤 علي الأسمري – لاعب #الأهلي#أغلى_الكؤوس #أحد_النصر | #SSC pic.twitter.com/xlqSnMr3Bw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023