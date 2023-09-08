علي البليهي يقلص الفارق لـ المنتخب السعودي

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نجح علي البليهي في إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك المنتخب الكوستاريكي.
وسجل البليهي الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة الـ 68 من ضربة رأسية.
⚽ قووووول أول لمنتخبنا الوطني سجله اللاعب علي البليهي#السعوديه_كوستاريكا#معاك_يالاخضر 🇸🇦
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/h1j9aA3WuO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 8, 2023