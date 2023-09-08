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علي البليهي يقلص الفارق لـ المنتخب السعودي

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
علي البليهي يقلص الفارق لـ المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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نجح علي البليهي في إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك المنتخب الكوستاريكي.

وسجل البليهي الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة الـ 68 من ضربة رأسية.

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