علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار

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قال الإعلامي علي المرشود: إن اللاعب المصري محمد صلاح لا يملك القيمة التسويقية والفنية كالتي يملكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.
وتحدث المرشود في برنامج “برا الـ 18” قائلًا: “صلاح لا يملك القيمة السوقية التي يملكها رونالدو ونيمار وبنزيما، واللاعب لا يستحق القيمة التي تتداول حاليًّا”.
وأضاف المرشود: “الدعم الكبير لقطاع الرياضة جعلنا نرى نجوم العالم عندنا في الدوري السعودي، وهذا الأمر حينما كنا نفكر فيه في السابق كنا نعتبره خيال”.
وكانت آخر التقارير الإخبارية ذكرت أن صلاح قُدم له عرضًا من الاتحاد قيمته 251 مليون يورو.
#برا_18 | علي المرشود:
محمد صلاح لا يمتلك القيمة السوقية التي لدى رونالدو ونيمار وبنزيما؛ واللاعب لا يستحق القيمة التي تتداول حاليًا .#SSC pic.twitter.com/ajQJhxaKF6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 6, 2023