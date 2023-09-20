أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، قبل قليل، عن انضمام المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي إلى قنواتها رسميًا.

علي سعيد الكعبي يُعلق في SSC

وذكرت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق علي سعيد الكعبي إلى قافلة معلقيها المميزين”.

وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.

ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وقال أحد المتابعين: “أسطورة التعليق الرياضي في الوطن العربي علي سعيد الكعبي ينضم إلى قنوات SSC”.

وعلق ماجد الجهني، قائلًا: “المعلق الإماراتي الكبير ينضم لقنوات SSC .. هلا هلا بالأسطورة علي سعيد الكعبي، وإذا سألت عن الهلال فقل لهم هو فرحة الأيام للأجيال”.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.