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من أجل مقابل زهيد

عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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لا تزال العمالة السائبة تشكل خطرًا داخل السعودية، حيث اتجه عدد منهم بلا تخصص لمجال العقارات وإدارة بناء المنازل.

عمالة بلا تخصص

وسلط تقرير نشرته قناة “الإخبارية” الضوء على هذه العمالة، حيث ينتشر العمال الذين لا يمتلكون تخصصًا محددًا على أرصفة الشوارع سواء كانوا مخالفين للنظام أو يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وذلك للعمل في شتى المجالات تارة في السباكة وتارة أخرى في مجال البناء، من أجل الحصول على مبالغ مادية زهيدة.

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وأوضح التقرير أنه يتم إدارة بناء المنازل في العاصمة الرياض بواسطة عمالة بلا تخصص محدد، لافتًا إلى أن معظم هذه العمالة السائبة تتجه نحو القطاع العقاري.

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