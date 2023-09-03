رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي عرض مفاجئ يبعد سيرجيو راموس عن الاتحاد فوز ليفربول ضد أستون فيلا بثلاثية 6 خطوات لطباعة المباشرة بعد الترقية التشكيل المثالي لخامس جولات دوري روشن مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة الشيخي: فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حاليًا
لا تزال العمالة السائبة تشكل خطرًا داخل السعودية، حيث اتجه عدد منهم بلا تخصص لمجال العقارات وإدارة بناء المنازل.
وسلط تقرير نشرته قناة “الإخبارية” الضوء على هذه العمالة، حيث ينتشر العمال الذين لا يمتلكون تخصصًا محددًا على أرصفة الشوارع سواء كانوا مخالفين للنظام أو يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وذلك للعمل في شتى المجالات تارة في السباكة وتارة أخرى في مجال البناء، من أجل الحصول على مبالغ مادية زهيدة.
وأوضح التقرير أنه يتم إدارة بناء المنازل في العاصمة الرياض بواسطة عمالة بلا تخصص محدد، لافتًا إلى أن معظم هذه العمالة السائبة تتجه نحو القطاع العقاري.
فيديو | سائق خاص يعمل في البناء وآخر بمؤسسة وهمية..
عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل في الرياض#البورصة_العقارية#الإخبارية pic.twitter.com/WmGyUChNt1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2023