عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم السبت، عن هوية طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ضد سباهان الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

طاقم تحكيم المباراة

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد الكاف مباراة الاتحاد ضد سباهان التي ستُقام على ملعب “نقش جهان” في مدينة أصفهان، ويساعده أبو بكر العمري وراشد الغيثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الاتحاد ضد سباهان

ويطمح العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة انطلاقته المميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد سباهان، لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل مبكرًا.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في الجولة الأولى، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان المركز الثالث بنقطة واحدة.