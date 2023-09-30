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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم السبت، عن هوية طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ضد سباهان الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

طاقم تحكيم المباراة

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد الكاف مباراة الاتحاد ضد سباهان التي ستُقام على ملعب “نقش جهان” في مدينة أصفهان، ويساعده أبو بكر العمري وراشد الغيثي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الاتحاد ضد سباهان
طاقم تحكيم المباراة – المصدر @OmanFA

مباراة الاتحاد ضد سباهان

ويطمح العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة انطلاقته المميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد سباهان، لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل مبكرًا.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في الجولة الأولى، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان المركز الثالث بنقطة واحدة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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