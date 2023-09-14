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ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 146%

عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
عمومية وادي مكة للتقنية وشركاتها التابعة تعتمد القوائم المالية لعام 2022م
المواطن - فريق التحرير

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عقدت شركة وادي مكَّة للتقنية وشركاتها التابعة (الذراع الاستثماري لجامعة أمِّ القُرى) يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023م جمعيتها العمومية في قاعة الملك فيصل بن عبد العزيز بالمدينة الجامعية بالعابدية؛ وذلك بحضور رئيس جامعة أمِّ القرى أ.د معدي بن محمد آل مذهب ورئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية د. عامر بن عوض الزائدي وأعضاء المجلس؛ وذلك بهدف استعراض القوائم المالية المعتمدة من مراجع الحسابات الخارجي لعام 2022م؛ محققة ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 146٪ بالمئة، واعتماد عدد من اللوائح والسياسات لتعزيز الحوكمة والامتثال في الشركة.

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تطوير منظومة الإبداع والابتكار المعرفي

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكَّة للتقنية أنَّ الشركة حققت من خلال برامجها ومنتجاتها المعرفية التي تستهدف تطوير منظومة الإبداع والابتكار المعرفي من تقديم تسعة مشاريع استشارية رائدة؛ منها: أربعة مشاريع معرفية، إلى جانب إطلاق ثلاثة منتجات معرفية من خلال شركة وادي مكَّة المعرفة.

كما قدمت شركة وادي مكَّة للاستثمار أربعة برامج؛ لإثراء مجتمع ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة ومشاريع حاضنات الأعمال، وتحويل الأبحاث و مشاريع التخرج للطلبة إلى منتجات و شركات ناشئة تعزز دور المملكة الريادي في منظومة ريادة الأعمال. كما حققت إحدى الشركات الناشئة جولة استثمارية بتقييم 13 مليون ريال، وإعلان إحدى الشركات الناشئة بوادي مكَّة للاستثمار في مؤتمر ليب العام الماضي كشركة مليارية.

فرص استثمارية

وفي الجانب العقاري ساهمت شركة وادي مكَّة العقاريَّة على مستوى الاستثمار في الأصول العقارية المتنوعة بين الفرص الاستثمارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة؛ بهدف: تطوير البيئة الجامعية، وجودة الحياة لقاطني مكة المكرمة.


وقد بلغ إجمالي المساحات المتاحة للاستثمار 316,941 متراً مربعاً؛ منها 207,457 متراً مربعاً كمساحات مؤجرة بنسبة بلغت 65٪ من مجموع المساحات المتاحة.

وأكَّد الزائدي على التزام الشركة وشركاتها التابعة على العمل على توسيع نطاق أعمالها؛ للمحافظة على أهدافها في تعزيز قيمها التنافسية في الاستثمار في الإنسان والمكان والمعرفة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المعرفي، وتحقيق استدامة مشاريعها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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