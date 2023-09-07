عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش

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تشهد منطقة جازان حالة من التقلبات الجوية، حيث وثق مقطع فيديو لحظة هبوب عاصفة ترابية على مدينة جازان وأبو عريش مساء أمس.
وأظهر الفيديو تدني مستوى الرؤية الأفقية وعدم تمكن قائدي المركبات من الرؤية لمسافات بعيدة، حيث كان الغبار يغطي الجو.
وحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج في مدينة جازان.
🚨🚨🚨- الآن..
عاصفة ترابية تؤثر على منطقة جازان.#جازان_الان
pic.twitter.com/708mGDqCmy
— جازان الان (@jazannow) September 6, 2023
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
الآن.. عاصفة ترابية على #جازان جنوب #السعودية
عبر:@3limohm pic.twitter.com/oC1ocy9NvF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2023
ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى50 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.
شاهد رياح قوية تضرب السوق الشعبي في العارضة – جازان – #السعودية قبل قليل 🚨🇸🇦 💨
Jazan – Ksa
pic.twitter.com/aFnPqH4rYv
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 6, 2023