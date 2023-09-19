عودة الاشتباكات مجددًا بين أذربيجان وأرمينيا

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أطلقت السلطات في أذربيجان عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف القوات الأرمنية في إقليم ناغورني كارباخ حيث سُمع دوي انفجارات في عاصمته ستيباناكرت.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل 4 رجال شرطة ومدنيين اثنين أذريين، في إقليم ناغورني كارباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها، بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مضيفة أنها تستخدم أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق، ولا تستهدف المدنيين ولا البنية التحتية، وإنما الأهداف العسكرية المشروعة فقط، وفقًا لما نقلته وكالة أذرتاج.
وأشارت باكو، إلى أنها أبلغت روسيا وتركيا بشأن عملية مكافحة الإرهاب في ناغورني كاراباخ، والدولتان على علم بما يجري.
من المعروف أن روسيا هي الضامن لاتفاق السلام الهش الذي أنهى حرب 2020 بين أذربيجان وأرمينيا.
ووقعت هذه التطورات الدامية بعد يومين من حديث رئيس الوراء الأرمني عن احتمال التوصل لاتفاق سلام قريب بين البلدين لتسوية النزاع التاريخي حول السيادة على ناغورني كاراباخ.