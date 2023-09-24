عودة الطلاب والطالبات للدراسة غدًا بعد انتهاء الإجازة المطولة

يعود الطلاب والطالبات غدًا الاثنين لمقاعد الدراسة بعد انتهاء أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول وهي إجازة اليوم الوطني الـ93، والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الأحد.

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

الإجازات المطولة التالية

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة مطولة جديدة يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 نوفمبر 2023، يليها إجازة مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الأحد 4 من جمادى الآخرة، الموافق 17 ديسمبر 2023.

كما سيحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 16 من رجب، الموافق 28 من يناير 2024.أما آخر إجازة مطولة يحصل عليها الطلاب يوم الخميس 23 من شوال، الموافق 2 من مايو 2024.