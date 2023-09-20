عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه عن حفلات عطلة هذا الأسبوع –الويكند-، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: في مختلف مناطق المملكة، جدول هالويكند غييير، عيشها واحتفل بأجمل وطن، نحلم ونحقق.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.
لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.