عيشها واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار سبب توجه إيلون ماسك لفرض اشتراك شهري على مستخدمي X وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 5 أشخاص لترويج وتهريب المخدرات في جازان الجماهير تنتقد أداء المنتخب السعودي الأولمبي أمام إيران المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في جلسة الأمم المتحدة الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني
أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 في كافة أنحاء المملكة.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: في مختلف مناطق المملكة.. عيشها احتفال واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 93.
ولمتابعة عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي –اضغط هنا-.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.
لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.
في مختلف مناطق المملكة..#عيشها احتفال واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 93
للمزيد:https://t.co/X0XdXUiCUB#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/Rr3q4X4GaK
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) September 19, 2023