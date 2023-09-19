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عيشها واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
عيشها واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 في كافة أنحاء المملكة.

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: في مختلف مناطق المملكة.. عيشها احتفال واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 93.

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ولمتابعة عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي –اضغط هنا-.

فعاليات متنوعة

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.

 

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