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استعدادًا لعودة الدوري

غابري فيغا يصل جدة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
غابري فيغا يصل جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصل النجم الإسباني غابري فيغا إلى جدة، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباريات الرسمية القادمة.

غابري فيغا يعود

وأشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن غابري فيغا وصل إلى جدة، بعد انتهائه من المشاركة مع المنتخب الإسباني، واستعدادًا للمنافسات القادمة مع الأهلي.

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غابري فيغا
فيغا – المصدر @ALAHLI_FC

وكان النادي الأهلي قد نجح في ضم غابري فيغا إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الفرق الأوروبية.

وشارك غابري فيغا صاحب الـ21 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الفتح، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وظهر بشكل مميز، إلا أن الراقي خسر بنتيجة 5\1.

غابري فيغا أهلاوي
فيغا – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يُلاقي التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الثاني بـ13 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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