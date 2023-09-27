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أثناء أدائه العمرة

غانم المفتاح في ضيافة سلطان بن سلمان وحديث من القلب

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
غانم المفتاح في ضيافة سلطان بن سلمان وحديث من القلب
المواطن - فريق التحرير

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استضاف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، غانم المفتاح، المدون والمؤثر القطري المعاق، أثناء أدائه العمرة.

لحظات الاستضافة

ونشر المدون الشهير عبر حسابه على تيك توك، مقاطع فيديو توثق تلك اللحظات، معلقًا عليها بالقول: في ضيافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أكثر من ٣٥ عامًا وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبة.

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وأكمل مفتاح: منذ غادرنا قطر متجهين لأداء العمرة وسمو الأمير- حفظه الله- يتابع باهتمام كبير تسهيل وتيسير أمورنا، والليلة استقبلنا واستمعنا منه لحديث من القلب وإلى القلب، شكرًا سمو الأمير على كل ما قدمته لنا.

وأكمل المفتاح بالدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني، اللهم بارك في مدينة رسولك وأهلها وارزقها البركة وآتنا فيها من الخير ما يغنينا ويكفينا ويغفر به ذنوبنا وتحط به عنا خطايانا.

 

 

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