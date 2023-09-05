أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن دخول طالع الجبهة الذي يعد النجم الثاني في سهيل غدًا الأربعاء.

دخول طالع الجبهة

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” “غدًا دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يومًا”.

وأضاف أنه بقي على فصل الخريف 18 يومًا، وعلى موسم الوسم 41 يومًا، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.

ولفت إلى أن موسم هجرة طيور القميري والكرك بدأ، مشيرًا إلى أن بداية تحرك السحب من الغرب إلى الشرق على وجه التقريب في نهاية سبتمبر.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابع “عادة بُعيد النجم الأول من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن قليلًا خاصة في المساء، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار”.

ولفت إلى أن هناك من يتعجل في كشف حصة الأمطار في الموسم المقبل الذي يفصل بيننا وبينه نحو 40 يومًا، لكن هذه فترة زمنية طويلة، وكفيلة في التغير والتبدل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.