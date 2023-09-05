تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض حافلات الطائف تخدم أكثر من مليوني مستفيد سنويًا المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية
أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن دخول طالع الجبهة الذي يعد النجم الثاني في سهيل غدًا الأربعاء.
وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” “غدًا دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يومًا”.
وأضاف أنه بقي على فصل الخريف 18 يومًا، وعلى موسم الوسم 41 يومًا، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.
ولفت إلى أن موسم هجرة طيور القميري والكرك بدأ، مشيرًا إلى أن بداية تحرك السحب من الغرب إلى الشرق على وجه التقريب في نهاية سبتمبر.
وتابع “عادة بُعيد النجم الأول من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن قليلًا خاصة في المساء، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار”.
ولفت إلى أن هناك من يتعجل في كشف حصة الأمطار في الموسم المقبل الذي يفصل بيننا وبينه نحو 40 يومًا، لكن هذه فترة زمنية طويلة، وكفيلة في التغير والتبدل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.