Icon

تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط Icon غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل Icon الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية Icon حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد Icon أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض Icon كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل Icon قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض Icon حافلات الطائف تخدم أكثر من مليوني مستفيد سنويًا Icon المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبقى على فصل الشتاء 108 أيام

غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن دخول طالع الجبهة الذي يعد النجم الثاني في سهيل غدًا الأربعاء.

دخول طالع الجبهة

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” “غدًا دخول طالع الجبهة (النجم الثاني في سهيل) وهي أربعة نجوم في برج الأسد تُسمى جبهة الأسد، والجبهة نجم شامي وعدد أيامه 14 يومًا”.

قد يهمّك أيضاً
انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر

انطلاقة مميزة لـ ساديو ماني مع النصر

وجهة جواو بيدرو بعد رفض الأهلي المصري ضمه

وجهة جواو بيدرو بعد رفض الأهلي المصري ضمه

وأضاف أنه بقي على فصل الخريف 18 يومًا، وعلى موسم الوسم 41 يومًا، بينما تبقى على فصل الشتاء 108 أيام.

ولفت إلى أن موسم هجرة طيور القميري والكرك بدأ، مشيرًا إلى أن بداية تحرك السحب من الغرب إلى الشرق على وجه التقريب في نهاية سبتمبر.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابع “عادة بُعيد النجم الأول من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن قليلًا خاصة في المساء، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار”.

ولفت إلى أن هناك من يتعجل في كشف حصة الأمطار في الموسم المقبل الذي يفصل بيننا وبينه نحو 40 يومًا، لكن هذه فترة زمنية طويلة، وكفيلة في التغير والتبدل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ الهلال
الرياضة

ذهبيو الشباب يعارضون انتقال حسان تمبكتي لـ...

الرياضة
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
السعودية اليوم

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر...

السعودية اليوم
النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ
آخر الاخبار

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

آخر الاخبار
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
مشاهير

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء...

مشاهير
ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه
العالم

ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء...

العالم
الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني
السعودية اليوم

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم...

السعودية اليوم
رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف المناطق
السعودية اليوم

رصد أكثر من 7500 مخالفة بيئية بمختلف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5...

السعودية اليوم