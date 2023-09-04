غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد

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أثارت تعليقات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدربه الهولندي إريك تين هاج أزمة للنادي وذلك بعد الخسارة أمس من نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي.
وكان اللاعب الإنجليزي قال أمس عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أنا كنت مثل كبش الفداء ولم أشارك مع الفريق، أؤمن أن هناك أسبابًا أخرى قد تمنعني من المشاركة ولكن ما يحدث معي ليس عدلًا”.
جماهير مانشستر يونايتد، انتقدت خروج الأزمة بين تين هاج وسانشو للعلن، متحدثة عن أن تلك الأزمة قد تؤدي لتراجحع نتائج الفريق وعدم قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي أو في كافة البطولات في الموسم الحالي.
ويُعاني اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام له في عام 2021 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان آرسنال هزم مانشستر يونايتد أمس بثلاثية لهدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد، ثم نجح آرسنال في إحراز هدف التعادل سريعًا في الدقيقة الـ 28 عبر النرويجي مارتن أوديجارد.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل آرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، حيث كان الهدف الثاني عبر اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة الـ 95، ثم سجل اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس هدفًا أكثر من رائع بالدقيقة الـ 98 بعد مراوغة مميزة للاعب البرتغالي دالوت.