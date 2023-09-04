Icon

غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد Icon مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق Icon مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمواطن ستيني Icon 4 مقيمين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة بالرياض Icon قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي Icon سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا Icon مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء Icon الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد Icon التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا Icon تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لا يشارك بصورة منتظمة مع الفريق

غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أثارت تعليقات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدربه الهولندي إريك تين هاج أزمة للنادي وذلك بعد الخسارة أمس من نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي.

تفاصيل أزمة سانشو مع تين هاج

وكان اللاعب الإنجليزي قال أمس عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أنا كنت مثل كبش الفداء ولم أشارك مع الفريق، أؤمن أن هناك أسبابًا أخرى قد تمنعني من المشاركة ولكن ما يحدث معي ليس عدلًا”.

قد يهمّك أيضاً
طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام

طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام

مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

جماهير مانشستر يونايتد، انتقدت خروج الأزمة بين تين هاج وسانشو للعلن، متحدثة عن أن تلك الأزمة قد تؤدي لتراجحع نتائج الفريق وعدم قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي أو في كافة البطولات في الموسم الحالي.

ويُعاني اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام له في عام 2021 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

سانشو وتين هاج

ملخص آرسنال ومانشستر يونايتد

وكان آرسنال هزم مانشستر يونايتد أمس بثلاثية لهدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد، ثم نجح آرسنال في إحراز هدف التعادل سريعًا في الدقيقة الـ 28 عبر النرويجي مارتن أوديجارد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل آرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، حيث كان الهدف الثاني عبر اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة الـ 95، ثم سجل اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس هدفًا أكثر من رائع بالدقيقة الـ 98 بعد مراوغة مميزة للاعب البرتغالي دالوت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم