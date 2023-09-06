غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، يوم غد الخميس.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن رومارينيو طلب الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وناقشت الإدارة الأمر مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ليقترب اللاعب البرازيلي من الرحيل بعد 5 سنوات.
وأشارت تقارير بالأمس إلى أن الاتحاد يرغب في رحيل النجم البرازيلي، لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ليقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد رفضه لعرض من ضمك.
وحسم الإعلامي الاتحادي، هتان النجار الجدل المثار بشأن مستقبل النجم البرازيلي، ونقل تصريحات عن رئيس شركة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، والتي تؤكد استمرار رومارينيو في صفوف العميد هذا الموسم.
وقال: “أنمار الحائلي أبلغني أن إدارة الاتحاد لا تُفكر في التخلي عن النجم البرازيلي لأي ناد كان، ولا يحق لأي ناد مفاوضاته إلا بعد موافقة الإدارة الاتحادية”.
ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.