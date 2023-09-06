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غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، يوم غد الخميس.

جدل بشأن مستقبل رومارينيو

وأكدت تقارير مؤخرًا أن رومارينيو طلب الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وناقشت الإدارة الأمر مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ليقترب اللاعب البرازيلي من الرحيل بعد 5 سنوات.

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وأشارت تقارير بالأمس إلى أن الاتحاد يرغب في رحيل النجم البرازيلي، لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ليقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد رفضه لعرض من ضمك.

رومارينيو ونونو سانتو
اللاعب البرازيلي مع سانتو – المصدر @ittihad

هتان النجار يؤكد استمرار اللاعب

وحسم الإعلامي الاتحادي، هتان النجار الجدل المثار بشأن مستقبل النجم البرازيلي، ونقل تصريحات عن رئيس شركة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، والتي تؤكد استمرار رومارينيو في صفوف العميد هذا الموسم.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وقال: “أنمار الحائلي أبلغني أن إدارة الاتحاد لا تُفكر في التخلي عن النجم البرازيلي لأي ناد كان، ولا يحق لأي ناد مفاوضاته إلا بعد موافقة الإدارة الاتحادية”.

ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.

رومارينيو - رومارينهو
اللاعب البرازيلي – المصدر @SPL

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