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بعد أنباء اقترابه من الرحيل

غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من القلق لدى جماهير نادي الاتحاد، خوفًا من رحيل حارس المرمى البرازيلي مارسيول غروهي، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

قلق من رحيل الحارس البرازيلي

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مصير مارسيلو غروهي، حيث أكدت تقارير أنه سيغادر الاتحاد بسبب عدد اللاعبين الأجانب، بجانب التعاقد مع الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، قادمًا من الهلال.

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الجماهير تدعم غروهي

وواصلت الجماهير الاتحادية دعم الحارس البرازيلي، عبر منصة “إكس”، حيث دشنت أكثر من هاشتاق للمطالبة باستمراره، وأكدت أنه لا يُمس في صفوف العميد، بعدما لعب دورًا بارزًا في تألق الفريق بالمواسم الأخيرة.

وقال أحد مشجعي الاتحاد: “قفاز الاتحاد مارسيلو يعتبر أفضل حارس بتاريخ دوري المحترفين السعودي.. جوهرة ثمينة”، وعلق حمد العتيبي قائلًا: “غروهي لا يُمس.. خط أحمر”.

وتوقع عبدالله أن يتأثر الاتحاد بالسلب في حالة رحيل مارسيلو، وأن يتم إقالة البرتغالي نونو سانتو، فيما تفاعلت الجماهير الأهلاوية مع أنباء احتمالية رحيل الحارس البرازيلي، وطالبوا الإدارة بالتعاقد معه.

وانضم مارسيلو إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

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