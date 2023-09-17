غموض موقف نيمار من المشاركة ضد نافباخور

أثار المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، الجدل بشأن مشاركة النجم البرازيلي نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نافباخور الأوزبكي.

غموض موقف نيمار

وقال جيسوس: “بعد نهاية مران اليوم سنحدد أسماء الخماسي الأجنبي الذين سيشارك في مباراة نافباخور، حيث ننتظر الاطمئنان على الثنائي نيمار وميشايل ديلغادو نظرًا لمعاناتهما من بعض الآلام”.

وأضاف جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “نيمار يملك جودة كبيرة، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، لديه بعض الآلام العضلية، لكن سنتأكد الليلة إذا كان باستطاعته المشاركة غداً أم لا”.

وكان نيمار قد سجل مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 6\1، وشهدت تألقه بشكل لافت.

مباراة الهلال ضد نافباخور

وتُقام مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباخور الأوزبكي.