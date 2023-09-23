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مؤكدًا قضاء سنوات رائعة بالسعودية

غوميز يحتفل باليوم الوطني الـ93

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
غوميز يحتفل باليوم الوطني الـ93
المواطن - فريق التحرير

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وجه مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى السعوديين بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ93، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات.

احتفال غوميز باليوم الوطني الـ93

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صورًا له بالزي السعودي، وعلق قائلًا: “أبارك لإخواني السعوديين باليوم الوطني الـ93.. دعونا نحتفل بإنجازاتنا ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا معًا”.

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غوميز
المهاجم الفرنسي بالزي السعودي – المصدر @BafGomis

وأضاف: “لقد أمضيت سنوات رائعة في المملكة العربية السعودية وأحمل معي ذكريات رائعة عن هذا البلد. شكرًا جزيلاً لكم على جعلي أشعر وكأنني واحد منكم أينما ذهبت.. أتمنى لجميع إخوتي وأخواتي يومًا وطنيًا سعوديًا بهيجًا لا يُنسى”.

غوميز
المهاجم الفرنسي بالزي السعودي – المصدر @BafGomis

مسيرة مميزة مع الهلال

وكان غوميز قد غادر صفوف الهلال في يناير عام 2022، إلا أنه يحرص على دعم الزعيم باستمرار، خاصة أنه يملك مسيرة مميزة معه، حيث لعبه في صفوفه لمدة 3 مواسم ونصف، وساهم في تسجيل أكثر من 100 هدفٍ.

وتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وتوج بلقب هداف البطولة الآسيوية وأفضل لاعب بها 2019، بجانب هداف الدوري.

غوميز
المهاجم الفرنسي – المصدر spl

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