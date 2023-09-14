غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

تشهد مباراة الأخدود ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، غياب العديد من اللاعبين المؤثرين في صفوف العميد، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.

غيابات عديدة في صفوف الاتحاد

ويفقد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عدد كبير من اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، سواء بسبب الإصابات والإرهاق أو تأخر عودة البعض من تمثيل منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويغيب عن العميد في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، كلٌّ من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتأخر عودته، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي إيغور كورونادو والبرتغالي جوتا، نظرًا لمعاناتهما من إصابات.

كما يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي فيصل الغامدي وعوض الناشري، حيث يتواجدان مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.