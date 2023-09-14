Icon

انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا Icon كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في الشرقية Icon روبرت باور يعلن اعتناقه الإسلام Icon لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين Icon أول قرار من المحكمة بحادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن Icon ضوابط إيقاف الخدمات بعد بدء سريانها اليوم Icon حكام مباراتي الدوري السعودي للمحترفين اليوم Icon استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني Icon الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي كارثة درنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد مباراة الأخدود ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، غياب العديد من اللاعبين المؤثرين في صفوف العميد، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير

عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير

طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ أولى رحلاتها من رابغ

طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ أولى رحلاتها من رابغ

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد
موعد مباراة اليوم – المصدر @ALAKHDOUD

غيابات عديدة في صفوف الاتحاد

ويفقد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عدد كبير من اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، سواء بسبب الإصابات والإرهاق أو تأخر عودة البعض من تمثيل منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله

ويغيب عن العميد في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، كلٌّ من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتأخر عودته، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي إيغور كورونادو والبرتغالي جوتا، نظرًا لمعاناتهما من إصابات.

كورونادو
كورونادو – المصدر spl

كما يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي فيصل الغامدي وعوض الناشري، حيث يتواجدان مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار