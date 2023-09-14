Icon

سدايا تُطلق رادار البيانات والذكاء الاصطناعي Icon لوسيد تفتتح أول مصنع سيارات كهربائية في السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon توقعات بأمطار أعلى من الطبيعي خلال الشهرين القادمين Icon تنبيه لعملاء أبشر: أنجزوا خدماتكم المهمة قبل التحديث Icon قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة Icon تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة Icon ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد مباراة الأخدود ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، غياب العديد من اللاعبين المؤثرين في صفوف العميد، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت

التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد
موعد مباراة اليوم – المصدر @ALAKHDOUD

غيابات عديدة في صفوف الاتحاد

ويفقد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عدد كبير من اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، سواء بسبب الإصابات والإرهاق أو تأخر عودة البعض من تمثيل منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله

ويغيب عن العميد في مباراة الأخدود ضد الاتحاد، كلٌّ من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتأخر عودته، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي إيغور كورونادو والبرتغالي جوتا، نظرًا لمعاناتهما من إصابات.

كورونادو
كورونادو – المصدر spl

كما يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي فيصل الغامدي وعوض الناشري، حيث يتواجدان مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • التميمي

    بالتوفيق للأخدود،،،

إقرأ المزيد

أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا
السعودية اليوم

أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء...

السعودية اليوم
الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
السعودية اليوم

الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن...

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية...

حصاد اليوم
مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس
السعودية اليوم

مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس

السعودية اليوم
السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
السعودية اليوم

السعودية توقع برنامجًا مع صندوق الأمم المتحدة...

السعودية اليوم
الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
السعودية اليوم

الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً...

السعودية اليوم
الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة
الرياضة

الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة

الرياضة
موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي
آخر الاخبار

موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي

آخر الاخبار