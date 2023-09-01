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غيابان لـ الهلال ضد الاتحاد

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
غيابان لـ الهلال ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضد الاتحاد، مساء اليوم، لاعبان، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

ولن يشارك ضد الاتحاد اليوم، كل من البرازيلي نيمار والحارس محمد العويس، حيث لم يصل اللاعب البرازيلي بعد للجاهزية الفنية، بجانب أن العويس مُرشح للانتقال لنادي النصر قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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الهلال ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الهلال - مباراة الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم، بحثًا عن مواصلة انطلاقته المميزة مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم في حصد نقاط مباراة الاتحاد والهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن في الجولتين الماضيتين، ولم تهتز شباكه، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

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