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كان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي

غياب بوتين عن لحظة وصول زعيم كوريا الشمالية لروسيا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
غياب بوتين عن لحظة وصول زعيم كوريا الشمالية لروسيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى روسيا الاتحادية، استقل فيها القطار عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسكي كراي الروسي وتوجه شمالًا.

لحظة وصول زعيم كوريا الشمالية

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن في استقباله؛ مما أثار شكوكًا كثيرة عن غياب الرئيس الروسي عن لحظة استقبال زعيم كوريا الشمالية، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وأظهرت الصور لحظة وصول كيم، المحاط بحراس، إلى محطة قطار فلاديفوستوك، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ألكسندر كوزلوف، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

أسباب زيارة كيم لروسيا

وتناولت تقارير غربية غياب بوتين، حيث فسرته بعض التقارير بأنه يعاني من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة تمنعه من الظهور إعلاميًّا بشكل متكرر.

وذكرت التقارير أن الزعيمين سيتحدثان عن قيام كيم بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات مقابل تكنولوجيا موسكو المتطورة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أثناء وجودهما في فلاديفوستوك، وهي مدينة ساحلية قريبة من كوريا الشمالية.

دور كوريا الشمالية بحرب أوكرانيا

واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة اللازمة لهجومها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا. وروسيا هي إحدى الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات إيجابية مع كوريا الشمالية.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موسكو حاولت إقامة علاقات أوثق مع بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة مع استمرار هجومها على أوكرانيا.

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