Icon

ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث Icon بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا Icon سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا Icon تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف Icon سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة Icon 284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة Icon استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي Icon المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء Icon غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

قد يهمّك أيضاً
بيان سعودي هندي في ختام زيارة ولي العهد: تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية

بيان سعودي هندي في ختام زيارة ولي العهد: تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة...

لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية

لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس بـ6 نقاط.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
مباراة اليوم – المصدر @realmadrid

غيابات في صفوف ريال مدريد

ويدخل المرينغي، مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بدون 3 لاعبين من التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، وهم؛ فينيسيوس جونيور، أردا جولر وإيدير ميليتاو، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس – المصدر @realmadriden

وجاءت قائمة المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم، كالتالي؛ أندري لونين، كيبا أريزابالاغا، كانيزاريس، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جاسيا وروديجر.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمباراة اليوم، كلاً من؛ جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز وجونزالو.

 

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
قائمة ريال مدريد – المصدر @realmadrid

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم