غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

كشف المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس بـ6 نقاط.

غيابات في صفوف ريال مدريد

ويدخل المرينغي، مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم بدون 3 لاعبين من التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، وهم؛ فينيسيوس جونيور، أردا جولر وإيدير ميليتاو، ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وجاءت قائمة المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم، كالتالي؛ أندري لونين، كيبا أريزابالاغا، كانيزاريس، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جاسيا وروديجر.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمباراة اليوم، كلاً من؛ جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز وجونزالو.