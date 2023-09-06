فيفا يُحفز لاعبي نادي الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023 فابريزيو رومانو: نايف أكرد لن ينضم للاتحاد منتدى يستعرض الفرص الاستثمارية في حفر الباطن قريبًا مدني الرياض يخمد حريقًا في مصنع بالصناعية الثانية الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية الكشف عن المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2023 اليوم غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11298 نقطة دعوات لوقف التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحاد والهلال الأكثر تسديدًا بدوري روشن
حسم مدافع وست هام يونايتد والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، نايف أكرد قراره بشأن الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نايف أكرد لن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن النجم المغربي سعيد في وست هام، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي سعداء به جدًا.
ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي وست هام الإنجليزي رفض بالفعل العديد من العروض لرحيل نايف أكرد هذا الصيف، مشددًا على أن المسؤولين يعتبرون أنه أفضل مدافع حاليًا.
ويُعد نايف أكرد صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع وست هام، منذ الانضمام إلى صفوفه قادمًا من رين في الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.
وظهر نايف أكرد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، وساهم في فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما شارك بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والذي أنهاه في المركز الرابع.
وتأمل إدارة الاتحاد لحسم صفقة المدافع قبل نهاية الميركاتو الصيفي السعودية، مساء يوم غد الخميس، نظرًا لمعاناة الفريق الأول لكرة القدم دفاعيًا، لغياب المصري أحمد حجازي، بعد خضوعه لعملية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.