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بعد تمسك وست هام باستمراره

فابريزيو رومانو: نايف أكرد لن ينضم للاتحاد

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
فابريزيو رومانو: نايف أكرد لن ينضم للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حسم مدافع وست هام يونايتد والمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، نايف أكرد قراره بشأن الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نايف أكرد مستمر مع وست هام

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نايف أكرد لن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن النجم المغربي سعيد في وست هام، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي سعداء به جدًا.

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ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي وست هام الإنجليزي رفض بالفعل العديد من العروض لرحيل نايف أكرد هذا الصيف، مشددًا على أن المسؤولين يعتبرون أنه أفضل مدافع حاليًا.

نايف أكرد
أكرد

ويُعد نايف أكرد صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع وست هام، منذ الانضمام إلى صفوفه قادمًا من رين في الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وظهر نايف أكرد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، وساهم في فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما شارك بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والذي أنهاه في المركز الرابع.

نايف أكرد
أكرد

الاتحاد يسعى لتدعيم دفاعه

وتأمل إدارة الاتحاد لحسم صفقة المدافع قبل نهاية الميركاتو الصيفي السعودية، مساء يوم غد الخميس، نظرًا لمعاناة الفريق الأول لكرة القدم دفاعيًا، لغياب المصري أحمد حجازي، بعد خضوعه لعملية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حجازي
حجازي

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