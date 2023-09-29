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وفاة والدتها وشقيقها متأثرين بإصابتهما بالحريق

فاجعة جديدة لعروس قاعة الحمدانية بالعراق

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
فاجعة جديدة لعروس قاعة الحمدانية بالعراق
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام عراقية: إن والدة وشقيق عروس نينوى توفيا متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

توفيا داخل مستشفى

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.

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واستجوب مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وليل الثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.

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