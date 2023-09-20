Icon

ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة Icon 5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً Icon هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية Icon انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة Icon بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا Icon 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة Icon تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس Icon 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 Icon تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
أكد أنه إنسان قبل كونه فنانًا

فادي خفاجة يعتذر للجمهور بعد فيديو مثير للجدل: كانت لحظة ضعف

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
فادي خفاجة يعتذر للجمهور بعد فيديو مثير للجدل: كانت لحظة ضعف
المواطن - فريق التحرير

شغل الفنان المصري فادي خفاجة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد خروجه في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” وهو منهار يشكو من قلة فرص العمل في الفن، وهو ما اضطره للدخول في عالم التيك توك للحصول على هدايا وأموال.

وعلى إثر ذلك هاجمه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديو الذي تضمّن ألفاظًا خادشة للحياء.

قد يهمّك أيضاً
مباراة الرائد والنصر الأكثر حضورًا جماهيريًا بالجولة الـ6

مباراة الرائد والنصر الأكثر حضورًا جماهيريًا بالجولة الـ6

وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

فادي خفاجة يعتذر للجمهور

وعقب ذلك خرج فادي خفاجة في فيديو آخر على “تيك توك” يعتذر للجمهور قائلًا: “مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري.. مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل”.

لحظة ضعف

وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المصرية، برر خفاجة ما بدر منه بأنه لحظة ضعف، متمنيًا من الناس أن يعاملوه كإنسان وليس فنانًا فقط يجب عليه ضبط انفعالاته.

وقال فادي خفاجة: “مش قادر أقول حاجة غير إني كنت في لحظة ضعف، وبرضو أي بني آدم على وجه الأرض زي ما هو شايفني فنان، أنا إنسان قبل ما أكون فنان”.

وأضاف: “لو رجع بي الزمن ممكن معملش ده تاني ومش عارف أنا عملته إزاي من الضغوطات ومن حالة اليأس ومن حالة سعي طويلة موصلتش بها لحاجة، وطول الوقت الناس بتسألني أنت فين؟ فأنا لا حصلت أبقى فنان ولا أبقى إنسان طبيعي”.

واختتم فادي حديثه بالقول: “أعز الزملاء ومواهب أكبر مني كلنا بنكلم بعض وبنسأل ليه مش بنشتغل لكن أنا بعتذر ومكنش ينفع اللي أنا عملته لكن أنا حصل معايا حاجتين أنا جاتلي رسايل من أمام الكعبة ناس معرفهاش بتدعيلي وناس أخدت الفيديوهات وقطعتها وأنا مكنتش متخيل أن ناس تعمل كده”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية