فادي خفاجة يعتذر للجمهور بعد فيديو مثير للجدل: كانت لحظة ضعف

شغل الفنان المصري فادي خفاجة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بعد خروجه في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” وهو منهار يشكو من قلة فرص العمل في الفن، وهو ما اضطره للدخول في عالم التيك توك للحصول على هدايا وأموال.

وعلى إثر ذلك هاجمه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديو الذي تضمّن ألفاظًا خادشة للحياء.

فادي خفاجة يعتذر للجمهور

وعقب ذلك خرج فادي خفاجة في فيديو آخر على “تيك توك” يعتذر للجمهور قائلًا: “مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري.. مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل”.

لحظة ضعف

وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المصرية، برر خفاجة ما بدر منه بأنه لحظة ضعف، متمنيًا من الناس أن يعاملوه كإنسان وليس فنانًا فقط يجب عليه ضبط انفعالاته.

وقال فادي خفاجة: “مش قادر أقول حاجة غير إني كنت في لحظة ضعف، وبرضو أي بني آدم على وجه الأرض زي ما هو شايفني فنان، أنا إنسان قبل ما أكون فنان”.

وأضاف: “لو رجع بي الزمن ممكن معملش ده تاني ومش عارف أنا عملته إزاي من الضغوطات ومن حالة اليأس ومن حالة سعي طويلة موصلتش بها لحاجة، وطول الوقت الناس بتسألني أنت فين؟ فأنا لا حصلت أبقى فنان ولا أبقى إنسان طبيعي”.

واختتم فادي حديثه بالقول: “أعز الزملاء ومواهب أكبر مني كلنا بنكلم بعض وبنسأل ليه مش بنشتغل لكن أنا بعتذر ومكنش ينفع اللي أنا عملته لكن أنا حصل معايا حاجتين أنا جاتلي رسايل من أمام الكعبة ناس معرفهاش بتدعيلي وناس أخدت الفيديوهات وقطعتها وأنا مكنتش متخيل أن ناس تعمل كده”.