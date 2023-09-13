فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC

أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، قبل قليل، عن انضمام المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض إلى قنواتها رسميًا.

فارس عوض يُعلق في SSC

وذكرت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق فارس عوض إلى قافلة معلقيها المميزين”.

وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.

ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا، وقال عيسى الحربين: “مكانك وأهلك ونورك”، وكتب عبدالعزيز البكر: “أهلًا بفارق الأخلاق”، وتابع عدنان العبدالله: “ألف ألف مبروك لنا وجودك في دورينا وهنيئًا لجماهير ولنا الاستماع بصوتك”.

ويملك فارس عوض خبيرة كبيرة، نظرًا لعمله خلال السنوات الماضية، بالتعليق على المواجهات الكبرى سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والمونديالية.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.