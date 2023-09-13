Icon

الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس Icon الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي Icon الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية Icon فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC Icon إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق Icon غابري فيغا يصل جدة Icon الشورى يدعو إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة Icon جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6 Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان Icon قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، قبل قليل، عن انضمام المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض إلى قنواتها رسميًا.

فارس عوض يُعلق في SSC

وذكرت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق فارس عوض إلى قافلة معلقيها المميزين”.

قد يهمّك أيضاً
الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج

الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.

دوري روشن السعودي
مباراة الهلال والفيحاء – المصدر spl

ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا، وقال عيسى الحربين: “مكانك وأهلك ونورك”، وكتب عبدالعزيز البكر: “أهلًا بفارق الأخلاق”، وتابع عدنان العبدالله: “ألف ألف مبروك لنا وجودك في دورينا وهنيئًا لجماهير ولنا الاستماع بصوتك”.

ويملك فارس عوض خبيرة كبيرة، نظرًا لعمله خلال السنوات الماضية، بالتعليق على المواجهات الكبرى سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في مختلف المسابقات المحلية والقارية والمونديالية.

فارس عوض
عوض

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

كريستيانو رونالدو - ترتيب هدافي الدوري السعودي
رونالدو – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان