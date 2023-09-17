فتح التسجيل في برنامج فني التعقيم الطبي

أعلنت وزارة الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج “فني التعقيم الطبي” وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

برنامج فني التعقيم الطبي

ويبدأ التقديم على برنامج “فني التعقيم الطبي” من اليوم الأحد، حيث يكمن دور فني التعقيم في تعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفى لضمان توفر أجهزة ومعدات طبية معقمة قابلة لإعادة الاستخدام، ومعرفة التعامل مع الأجهزة والمحافظة عليها وطرق تخزينها مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة.

ويمكن لكل متقدم، التقديم على برنامج واحد فقط من برامج الأكاديمية الصحية المعلنة من تاريخ 17 سبتمبر وحتى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.