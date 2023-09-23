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أجمل هدية في عيد ميلاد الإعلامية الكويتية

فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن صورة البطاقة المصرية للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد حصولها على الإقامة الدائمة بمصر.

بطاقة فجر السعيد

ونشرت العيدان، صورة البطاقة المصرية لـ فجر السعيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “البطاقة المصرية للإعلامية فجر السعيد بعد منحها الإقامة الدائمة.. تحيا مصر”.

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وكانت فجر السعيد، أعلنت عبر مقطع فيديو حصولها على الإقامة الدائمة بمصر، على حسابها الرسمي بموقع” X – تويتر”، قائلة: “سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية”.

مرحلة صعبة بحياة فجر السعيد

وعن عيد ميلادها، كتبت فجر السعيد تغريدة على موقع X، أشارت خلالها إلى أنها تنتقل لمرحلة صعبة في حياتها بالتزامن مع حلول عيد ميلادها، موضحةً أن هناك جماعة من الناس يحاولون إدخالها السجن بأي طريقة، واصفةً إياهم بـ مجانين شهرة وصبيان المعازيب.

وأكدت فجر السعيد عودتها إلى مجال الإنتاج في الفن من جديد بعد ابتعادها خلال السنوات الماضية، ولكنها تعود للمشوار الفني خارج الكويت، وسيكون أول أعمالها الدرامية في مملكة البحرين، مضيفةً: قررت الهروب بعقلي.. عمومًا كل تأخيرة فيها خيرة ورُب ضارةٍ نافعةٍ، ادعولي وانتظروني شهر فبرير ومعلومات مهمة جدًا عن المسلسل، الذي لا يشبه أحدًا ولن يستطع أحد أن يتشبه به لأنه ببساطة شديدة مصنوع بواسطتي.

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