فحص طبي لـ كاراسكو خلال ساعات قبل التوقيع للشباب

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي.

الشباب يقترب من ضم كاراسكو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن كاراسكو ينضم إلى الشباب هذا الصيف، بعد اتفاق الإدارة مع نادي أتلتيكو مدريد على حسم الصفقة بمقابل يصل إلى 15 مليون يورو.

ولفت فابرزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن كاراسكو سيُسافر لإجراء الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق معه على كافة الشروط الشخصية، حيث سيوقع على عقد ممتد لـ3 مواسم.

وأوضحت تقارير أن كاراسكو صاحب الـ29 عامًا، متمسك بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رغم بدء منافسات الدوري الإسباني، واعتماد المدرب دييغو سيميوني عليه كلاعب أساسي.

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1\1، وخسر بثلاثية ضد الوحدة، وبرباعية أمام النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.