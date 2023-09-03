فراس البريكان أهلاوي لـ5 سنوات

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفتح والمنتخب السعودي، فراس البريكان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

الأهلي يضم فراس البريكان

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع فراس البريكان، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات.

ويُعد فراس البريكان من أبرز المهاجمين السعوديين حاليًا، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

وانضم فراس البريكان إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي سيُقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية بداية من اليوم، لخوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا يوم 8 سبتمبر، وكوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الفتح بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتعرض الراقي لأول هزيمة له هذا الموسم، وخسر بنتيجة 5\1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 12 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من الفوز في 4 مباريات وخسر لقاء، ونجح في تسجيل 10 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.