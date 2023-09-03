Icon

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند الجديد Icon إغلاق 221 محلًا عشوائيًا في جدة Icon تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس Icon كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية Icon السديس يبشر القيادات النسائية الدينية باستراتيجية متجددة لتمكين المرأة Icon بيليتش يمنح لاعبي الفتح راحة 5 أيام Icon مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي Icon جدة تشهد أعلى نسبة رطوبة خلال سبتمبر Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 35.42 نقطة Icon استمرار إغلاق الأسواق العامة في باكستان بسبب إضراب المتاجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من صفوف الفتح

فراس البريكان أهلاوي لـ5 سنوات

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
فراس البريكان أهلاوي لـ5 سنوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفتح والمنتخب السعودي، فراس البريكان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

الأهلي يضم فراس البريكان

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع فراس البريكان، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات.

قد يهمّك أيضاً
مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو

مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو

وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

فراس البريكان
الأهلي يعلن ضم البريكان – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعد فراس البريكان من أبرز المهاجمين السعوديين حاليًا، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

وانضم فراس البريكان إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي سيُقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية بداية من اليوم، لخوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا يوم 8 سبتمبر، وكوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الفتح بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتعرض الراقي لأول هزيمة له هذا الموسم، وخسر بنتيجة 5\1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 12 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من الفوز في 4 مباريات وخسر لقاء، ونجح في تسجيل 10 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم