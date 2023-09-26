فراس البريكان: جئت لإثبات ذاتي في الأهلي

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علق اللاعب فراس البريكان نجم النادي الأهلي على تألقه في مباراة العين التي أُقيمت اليوم في دور الـ 32 في بطولة كأس الملك.
وقال البريكان لـ قناة SSC: “جئت للنادي الاهلي لأثبت ذاتي وإمكانياتي، في الشوط الأول ضد العين قدمنا مستويات مميزة، وفي الشوط الثاني حدث تراخي”.
وأضاف البريكان: “القادم سيكون أفضل”.
وفي مباراة الأهلي والعين، سجل لـ الراقي كل من فراس البريكان هدفين في الدقيقتين الـ 23 والـ29، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب دودو هدفي نادي العين في الدقيقتين الـ 82 والـ 97.
وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.
وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.
وكان فراس البريكان انضم للنادي الأهلي قادمًا من نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.
وتُختتم مباريات اليوم في دور الـ 32 في كأس الملك، وذلك بمواجهة الاتحاد لنادي الخلود ومواجهة الفيصلي لنادي الطائي.
يذكر أنه في الغد، تُختتم مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك ضمن منافسات موسم 2023/ 2024.
وفي تمام السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية تُقام مباراتا “الفتح ضد الأخدود” و”العروبة ضد الوحدة”، بينما في تمام التاسعة مساءً تُلعب مباراتا “الخليج ضد العدالة” و”أبها ضد هجر”.
"جئت الأهلي من أجل إثبات إمكاناتي"
🎤 فراس البريكان – لاعب #الأهلي#أغلى_الكؤوس #أحد_النصر | #SSC pic.twitter.com/lMcgP9XEoS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023