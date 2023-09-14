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فراس البريكان يبدأ مشواره مع الأهلي

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
فراس البريكان يبدأ مشواره مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم فراس البريكان، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمباريات الرسمية القادمة.

فراس البريكان يشارك في المران

وأشار الإعلامي وليد سعيد، إلى أن فراس البريكان وصل إلى النادي الأهلي، قبل قليل، وذلك بعد وصوله فجر اليوم الخميس، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

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ونشر وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، صورة لوصول فراس البريكان، ومقطع فيديو لاستقبال الجماهير النادي الأهلي له والتقاط الصور التذكارية معه.

فراس البريكان
جانب من وصول البريكان – المصدر @Rabanalsafena

وأعلن النادي الأهلي، قبل نهاية الميركاتو الصيفي، عن تعاقده رسميًا مع فراس البريكان، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2028.

ويُعد البريكان من أبرز المهاجمين السعوديين حاليًا، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

الأهلي يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الأهلي لمواجهة التعاون، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل التعاون الوصافة بـ13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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