فرانك كيسيه يخطف الأنظار مع الأهلي

يُقدم النجم الإيفواري فرانك كيسيه مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق فرانك كيسيه

وسجل فرانك كيسيه حضورًا كاملًا في جميع مباريات الأهلي بدوري روشن السعودي، حيث شارك في 6 مباريات بشكل أساسي، بمعدل 539 دقيقة، وتم استبداله مرة واحدة فقط.

ونجح كيسيه في تسجيل هدفين، وقام بـ4 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 80%، ولعب 4 عرضيات ناجحة بدقة بلغت 50%، وقام بصناعة 9 فرص، ولديه 3 مراوغات ناجحة، واكتسب 8 أخطاء.

وقام فرانك كيسيه بـ15 افتكاكًا ناجحًا بدقة 88.2%، وشتت الكرة 4 مرات، ومنع التسديد مرة وقطع الكرة 5 مرات، ولديه 373 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 91%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 85.8%.

مباراة النصر ضد الأهلي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة النصر، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.