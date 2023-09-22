تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
نجح اللاعب الإيفواري فرانك كيسي في تقليص الفارق للنادي الأهلي بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة أمام النصر.
وسجل كيسي الهدف الأول من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 29 في مباراة مقامة على ملعب “الأول بارك” في الرياض.
هدف كيسيه الأول بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 2 × 1 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/A37P8doQNx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023