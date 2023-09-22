فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي

نجح اللاعب الإيفواري فرانك كيسي في تقليص الفارق للنادي الأهلي بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ 29 من عمر المباراة أمام النصر.

وسجل كيسي الهدف الأول من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 29 في مباراة مقامة على ملعب “الأول بارك” في الرياض.