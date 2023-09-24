فرحة أهالي حفر الباطن احتفاءً باليوم الوطني 93

وثقت صحيفة “المواطن“، احتفالات أهالي محافظة حفر الباطن، باليوم الوطني الـ93، حيث خرجوا إلى الشوارع والميادين حاملين الأعلام الوطنية للاحتفال والتعبير عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة العزيزة.

وظهر الأطفال والأسر يملؤون الشوارع والحدائق التي نظمت بها فعاليات اليوم الوطني، وسط سعادة وفرحة غامرة.

العرضة والألعاب النارية

وأمس، تم إقامة احتفال مميز باليوم الوطني في حديقة وادي فليج الجنوبي وحديقة النزهة بالمحافظة.

وتضمن الحفل الذي نظمته أمانة المحافظة، أوبريت اليوم الوطني والعرضة السعودية، كما تخلله عدد من الفعاليات المصاحبة كالألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة بألوانها وأشكالها المميزة، التي تفاعل معها جميع الحضور، وفقرة مسرح الطفل والرسم على جدارية والأسر المنتجة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الحضور.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.