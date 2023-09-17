فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام

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عبر اثنان من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام عن فرحتهما بعد نهاية حفل التخرج بالسجود.
وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لحظة سجود اثنين من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام بعد نهاية حفل التخرج الذي أقيم مساء اليوم في الرياض.
وحقق مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا عبر منصة إكس، وسط دعوات من مستخدمي المنصة لهما بالتوفيق والسداد في مهماهما الوطنية.
هكذا عبر اثنان من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام عن فرحتهما بعد نهاية حفل التخرج الذي أقيم مساء اليوم في #الرياض
عبر:@bandar__W pic.twitter.com/9ACJ8IL7m9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 17, 2023