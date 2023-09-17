Icon

تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية Icon إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس Icon لا انقلاب في الكونغو Icon العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف Icon فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام Icon موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي Icon حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم Icon وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض Icon مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول Icon الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مستخدمو مواقع التواصل دعوا لهما بالتوفيق والسداد

فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر اثنان من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام عن فرحتهما بعد نهاية حفل التخرج بالسجود.

لحظة السجود

وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لحظة سجود اثنين من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام بعد نهاية حفل التخرج الذي أقيم مساء اليوم في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

السوق المالية: إحالة 25 مشتبهًا للنيابة العامة للتلاعب بأسهم 84 شركة مدرجة

السوق المالية: إحالة 25 مشتبهًا للنيابة العامة للتلاعب بأسهم 84 شركة مدرجة

تفاعل واسع

وحقق مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا عبر منصة إكس، وسط دعوات من مستخدمي المنصة لهما بالتوفيق والسداد في مهماهما الوطنية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم