فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام

عبر اثنان من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام عن فرحتهما بعد نهاية حفل التخرج بالسجود.

لحظة السجود

وبين مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لحظة سجود اثنين من خريجي دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام بعد نهاية حفل التخرج الذي أقيم مساء اليوم في الرياض.

تفاعل واسع

وحقق مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا عبر منصة إكس، وسط دعوات من مستخدمي المنصة لهما بالتوفيق والسداد في مهماهما الوطنية.