فرح الهادي تحتفل مع عائلتها باليوم الوطني الـ93

احتفلت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي باليوم الوطني السعودي الـ93، برفقة عائلتها، حيث ظهروا بالزي السعودي التقليدي.

احتفال بالزي السعودي

ونشرت فرح الهادي فيديوهات عبر خاصية الاستوري في حسابها بتطبيق “انستجرام”، تجمع بينها وبين زوجها وطفلهما آدم وهم يرتدون الزي السعودي ويحتفلون باليوم الوطني الـ93.

وارتدت الهادي عباءة خضراء مزينة بشعار السعودية، بالإضافة إلى اعتمادها على المكياج الأخضر.

وحرصت الهادي على تزيين منزلها بالديكورات والبالونات باللونين الأبيض والأخضر المميز للعلم السعودي، حيث كانت تحتفل مع زوجها على أنغام أغنية “هذا السعودي فوق فوق”.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.