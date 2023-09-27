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بسبب استخدام الألعاب النارية

فرح تحول لمأتم.. 450 قتيلاً وجريحاً في حريق نينوى بالعراق

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
فرح تحول لمأتم.. 450 قتيلاً وجريحاً في حريق نينوى بالعراق
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصاً بين قتيل وجريح.

فرح تحول لمأتم

وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية​​​.

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الألعاب النارية

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.

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