فرح تحول لمأتم.. 450 قتيلاً وجريحاً في حريق نينوى بالعراق

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ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصاً بين قتيل وجريح.
وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.
وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة، حسبما بينته قوات الدفاع المدني.
فرح يتحول إلى مأتم.. نيران تلتهم قاعة للأعراس في محافظة #نينوى العراقية وتودي بحياة أكثر من 100 شخص ويصيب أكثر من 150 آخرين#العراق#العربية pic.twitter.com/uGPkvqLCMa
— العربية (@AlArabiya) September 27, 2023