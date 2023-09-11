فرق لا تخسر بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

التعاون يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، عن قائمة الفرق التي لا تخسر أو تتعادل بعد التقدم في النتيجة، وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صدارة القائمة برصيد 4 مباريات.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 3 مباريات، وجاءت 6 فرق في المركز الثالث برصيد مواجهتين، وهم؛ الطائي، الوحدة، أبها، الفيحاء، الرياض والخليج، وفي المركز الرابع؛ الاتفاق، الرائد والفتح بمباراة واحدة.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط، ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي.

ويحتل الخليج في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم متذيل جدول ترتيب الدوري.