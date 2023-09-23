فرينكي دي يونج يغيب عن برشلونة 7 أسابيع

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج سيغيب عن مباريات برشلونة الإسباني لمدة تصل إلى 7 أسابيع بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة سيلتا فيغو اليوم في الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

إصابة مفاجئة

وكان دي يونج تعرض للإصابة في الدقيقة الـ 35 من عمر مباراة سيلتا فيغو حيث غادر اللقاء اضطراريًا بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن دي يونج سيغيب لمدة تصل إلى 7 أسابيع بعد تبين إصابته في الكاحل الايمن.

ملخص مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

وفي لقاء اليوم، افتتح اللاعب يورجن لارسن، التسجيل لفريق سيلتا فيغو في الدقيقة الـ 19 ثم سجل سيلتا فيغو الهدف الثاني عبر اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الـ 77.

وانتفض بعدها الفريق الكتالوني ليسجل 3 أهداف عبر كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين الـ 82 والـ 86، ثم أضاف اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ 90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البارشا 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، انطلقت أمس بفوز أتلتيك بيلباو على ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز جيرونا على ريال مايوركا بنتيجة 5-3، وتعادل أوساسونا مع نادي إشبيلية بدون أهداف، وفاز برشلونة على سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدفين، بينما تقام حاليًا مباراة فالنسيا ضد ألميريا.

وتُستكمل مباريات الجولة السادسة غدًا بإقامة مباريات ” ريال سوسيداد ضد خيتافي، رايو فاليكانو ضد فياريال، ريال بيتيس ضد قاديش، لاس بالماس ضد غرناطة، أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد”.