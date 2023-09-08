فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي

فشلت صفقة انضمام نجم الاتحاد، البرتغالي جواو فيليبي “جوتا” إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد اتفاق الإدارتين على التفاصيل في النصف ساعة الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

فشل انتقال جوتا للاتفاق

وتوصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مع نظيرتها في الاتفاق عند الساعة 11:30 مساء أمس الخميس، بشأن إعارة جوتا إلى فارس الدهناء، مقابل أن يتحمل العميد جميع رواتب اللاعب البرتغالي خلال هذه الفترة.

وبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إعارة جوتا؛ وبدأوا بالإجراءات الرسمية، إلا أن التأخر في الإجراءات؛ أدى لعدم تمكن الاتفاق من تسجيله في نظام “تي إم إس”، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وقرر مسؤولو نادي الاتفاق عدم إكمال الصفقة خشية انتهاء الوقت، وسط عدم القدرة على إتمام الانتقال بشكل صحيح كون تنفيذ الإجراءات يحتاج وقتًا أطول.

وكان الاتحاد قد نجح في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عامًا، في شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، إلا أنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو.

صفقات الاتحاد هذا الصيف

ونجحت الإدارة الاتحادية في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي هذا الصيف، حيث ضمت الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، والثنائي البرازيلي فابينيو ولويز فيليبي.