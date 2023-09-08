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رغم اتفاق الإدارتين على الصفقة

فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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فشلت صفقة انضمام نجم الاتحاد، البرتغالي جواو فيليبي “جوتا” إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بعد اتفاق الإدارتين على التفاصيل في النصف ساعة الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

فشل انتقال جوتا للاتفاق

وتوصلت إدارة نادي الاتحاد لاتفاق مع نظيرتها في الاتفاق عند الساعة 11:30 مساء أمس الخميس، بشأن إعارة جوتا إلى فارس الدهناء، مقابل أن يتحمل العميد جميع رواتب اللاعب البرتغالي خلال هذه الفترة.

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وبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إعارة جوتا؛ وبدأوا بالإجراءات الرسمية، إلا أن التأخر في الإجراءات؛ أدى لعدم تمكن الاتفاق من تسجيله في نظام “تي إم إس”، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

وقرر مسؤولو نادي الاتفاق عدم إكمال الصفقة خشية انتهاء الوقت، وسط عدم القدرة على إتمام الانتقال بشكل صحيح كون تنفيذ الإجراءات يحتاج وقتًا أطول.

وكان الاتحاد قد نجح في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 عامًا، في شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، إلا أنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

صفقات الاتحاد هذا الصيف

ونجحت الإدارة الاتحادية في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي هذا الصيف، حيث ضمت الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، والثنائي البرازيلي فابينيو ولويز فيليبي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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