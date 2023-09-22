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الخريف يبدأ بتقلباته الجوية

فصل الصيف يطوي صفحته فلكيًا

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
فصل الصيف يطوي صفحته فلكيًا
المواطن - واس

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يطوى الوطن العربي و النصف الشمالي للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري، بعد أن استمر 93 يوماً استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غدٍ السبت.

دخول فصل الصيف

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

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تقلبات الخريف

وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ً،كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.
يُذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

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