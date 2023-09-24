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منها رسم وأوبريت وطني وأمسية شعرية

فعاليات اليوم الوطني الـ93 في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
فعاليات اليوم الوطني الـ93 في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين
المواطن - واس

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شهدت الفعاليات والأركان التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 في محافظة رأس تنورة تحت شعار “نحلم ونحقق” حضورًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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أوبريت وطني وأمسية شعرية

وتضمنت الفعاليات والأنشطة الوطنية أوبريتًا وطنيًا بمسرح المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، وأمسية شعرية، وفرقًا شعبية، وأعمالًا فنية، وألعابًا هوائية وكهربائية، والمسابقات الثقافية والحركية، ورسم وتلوين الوجه، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تخصيص مكان خاص بالأسر المنتجة لدعم وتشجيع هذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.

كما قامت أمانة الشرقية بتجميل مداخل المحافظة الرئيسة وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة والمجسمات التشكيلية الضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة، وتركيب (3500) علمٍ في الطرق الرئيسة وفي مناطق متفرقة بالمحافظة و ( 100) كشافٍ أخضر اللون، وتركيب ( 1000 ) مترٍ من أحبال الزينة الضوئية ملونة بالأخضر والأبيض و( 300 ) شبك زينة ضوئية ومجسمات تشكيلية ضوئية، و( 32 ) لوحة تتضمن عبارات وطنية واللوقو الخاص بمناسبة اليوم الوطني في أنحاءٍ متفرقة بالمحافظة.

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